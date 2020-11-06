Son dakika: ABD’de başkanlık seçimi! Georgia eyaletinde oylar yeniden sayılacak
Son dakika... ABD’de Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Son olarak ABD başkanlık seçiminin sonucunu belirlemesi beklenen kilit eyaletlerden Georgia'da Demokrat aday Joe Biden öne geçmişti.
Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın öne geçtiği Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu.
Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, "Georgia'da tekrar sayım olacak" dedi.
Demokrat aday Joe Biden, Georgia eyaletinde son açıklanan verilere göre 1579 oyla seçimi Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın önünde götürüyor.
Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.
Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.
MEVCUT DURUM BİDEN'IN ZAFERİNE İŞARET EDİYOR
Sonuçların henüz netleşmediği 6 eyalette seçimleri önde götüren adaylar kazanırsa Biden, Arizona, Nevada ve Georgia'dan alacağı toplam 33 seçici delegeyle, delege sayısını 286'ya çıkarıp seçimi kazanmak için gerekli asgari delege sayısı olan 270'e ulaşmış olacak.
Trump, yarışı önde götürdüğü Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Alaska'da kazanırsa toplam 38 seçici delegeyle 252'ye ulaşacak ve seçimi ikinci tamamlayacak.
Yarışın başa baş olduğu eyaletlerdeki seçimlerin farklı sonuçlanması, delege aritmetiğini her iki aday lehine değiştirebilir.