06 Kasım 2020, Cuma
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ABD'yi sallayan iddia: Savunma Bakanı Esper istifa edebilir

Son dakika haberi... 59. başkanlık seçiminin sonuçları halen belirsizliğini korurken, Mark Esper'in görevinden istifa etme hazırlığında olduğu iddia edildi. Amerikan televizyonunun üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, uzun zamandır ABD Başkanı ile aralarının iyi olmadığı ve seçimden sonra görevden alınmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan 'in istifa etmek üzere mektup hazırladığı ileri sürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020
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ABD'yi sallayan iddia: Savunma Bakanı Esper istifa edebilir

Haberde, ayrılmadan önce Esper'in aynı zamanda Amerikan askeri üslerindeki Konfederasyon generallerinin isimlerinin sökülmesi ve bunların yerine konulacak isimler konusunda Kongre için bir taslak da hazırladığı iddia edildi.

ABD'de bakanlar ikinci döneme geçiş sürecinde Başkan'a seçenek sunmak için teamül gereği istifa mektuplarını sunuyorlar ancak MSNBC'ye konuşan yetkililer Esper'in görevden alınacağını hesaba katarak önceden hazırlık yaptığını iddia etti.

Daha önce Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği ve Kara Kuvvetlerinde subaylık yapmış olan Esper, ayrıca savunma sanayi şirketi Raytheon'un Hükümetle İlişkiler Biriminin başkan yardımcılığını yapmıştı.

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