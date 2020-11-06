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Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur: Başkan Erdoğan'a ve Türkiye devletine teşekkür ederim

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, "'nin IMF'ye olan birikmiş borcunu kendisinin IMF'den alacağı para karşılığında sildiren 'a ve onun şahsında dost ve kardeş devletine teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur: Başkan Erdoğan'a ve Türkiye devletine teşekkür ederim

Somali'de Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan ve Türkiye mezunu olan Abdulkadir Muhammed Nur, ülkesinin IMF'e olan borcunun Türkiye'nin devreye girmesiyle silinmesinin ardından bir teşekkür mesajı paylaştı.

Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Somali Cumhuriyeti'nin IMF'ye olan birikmiş borcunu kendisinin IMF'den alacağı para karşılığında sildiren Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun şahsında dost ve kardeş Türkiye devletine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İşte Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'un o paylaşımı;


RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Somali'nin Uluslararası Para Fonu'na ( IMF) olan vadesi geçmiş borçlarının silinebilmesi amacıyla Türkiye'nin IMF ihtiyat hesaplarında biriken paylarından 2.3 milyon Özel Çekme Hakkı (SDR) tutarında nakit hibe verilecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan milletlerarası anlaşmaya göre, 5 Ekim tarihli hibe anlaşmasının yürürlüğe girmesine 4749 sayılı kamu finansmanı ve borç yönetiminin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında karar verildi.

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