06 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Başkanı Trump'tan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım

ABD Başkanı Trump'tan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım

Son dakika haberi... Başkanı , yasal oylara bakıldığında seçimi kazandıklarını iddia etti. Bomba ifadeler kullanan Trump, ''oyumuz bir anda kaybolmaya başladı, oy sayımında yolsuzluk gördük.'' dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
ABONE OL
ABD Başkanı Trump'tan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım

ABD'deki seçim süreci sancılı şekilde devam ederken, mevcut ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreciyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları:

Yasal oylara bakılırsa ben kazandım. Birçok eyalette çok büyük zaferler kazandık. Birçok müdahalenin karşısında buraları kazandık.

Anketlerdeki saçmalıklarda ortaya çıktı. Herkesin beklediği mavi dalga yerine kırmızı dalga görüldü.

ABD Başkanı Trumptan bomba açıklama: Yasal oylara bakıldığında ben kazandım ABD BAŞKANI TRUMP'TAN BOMBA AÇIKLAMA: YASAL OYLARA BAKILDIĞINDA BEN KAZANDIM

Temsilciler Meclisi'nde tek bir sandalye bile kaybetmedik, birçok yeni sandalye de kazandık. Parti tarihindeki en çok oyu aldım.

Seçime müdahale edilmenin ne olduğunu gördük. Bu anketler seçmenlerimizin evde kalması Biden'ın kazanması için yapılmadı. Seçimden bir gün önce yapılan ankette baştan aşağı yanlıştı. Benin Florida'yı açık ara kaybedeceğim söylenmişti, kazandım. Bunlar aptal insan değil, gerçekleri gizlemeye çalıştılar.

Kabul edilmeli seçime müdahale var. Birçok itiraz yapıldı. Posta ile gönderilen oylar sistemi yozlaştırdı. Ne kadar oya ihtiyaçları olduğuna bakıyorlar ve sonra o oya ulaşıyorlar. Postadan gelen bütün oylar Demokratlara çıkıyor. Pensilvanya'da 700 bin farkla kazanıyorduk şimdi fark 90 bine indi. Her yerden oy geliyor. Bu olaya rağmen yine de itiraz ediyorlar. Georgia'da 300 bin oyla öndeyken geriye düşebilecek noktaya geldik.

''OYUMUZ BİR ANDA KAYBOLMAYA BAŞLADI''

Michigan'da da Wisconsin'de de farklı öndeydik. Oyumuz bir anda kaybolmaya başladı. Cumhuriyetçilerin oylar sayılırken izlemeleri istenmiyor. Pencereleri gazte kağıtlarla kapattılar. Posta oylarının seçim günü ulaşması kararı vardı, bu uygulanmadı. Bariz şekilde hile yapıyorlar. Posta oylarıyla hile yapıyorlar. Oy sayımında yolsuzluk gördük.

Demokratların kontrolündeki eyaletlerde oyların sayımları durduruldu. Ve sonra gelen posta oyların hepsinde Biden'ın ismi vardı. Açıklık ve şeffaflık istiyorum. Kapalı kapılar arkasında sayım istemiyorum. Bütün meşru oyla sayılmalı.

Posta oyları korku filmi gibi. Gerçekten burada yapılanlara göz yumamayız.

Trumpın başkan olması sürprizlere bağlı: O eyaletleri kazanırsa Trump devam diyecek TRUMP'IN BAŞKAN OLMASI SÜRPRİZLERE BAĞLI: O EYALETLERİ KAZANIRSA TRUMP "DEVAM" DİYECEK
İsrailli eski Bakan Eyüb Kara: Amerikan Yahudileri seçimlerde Donald Trumpa ihanet etti İSRAİLLİ ESKİ BAKAN EYÜB KARA: AMERİKAN YAHUDİLERİ SEÇİMLERDE DONALD TRUMP'A İHANET ETTİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA