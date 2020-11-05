İzmir'deki depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili gözaltına alınan 3'ü müteahhit 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak İzmir Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen deprem soruşturması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Savcılık, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli 8 öğretim üyesini soruşturmaya bilirkişi olarak atadı. Soruşturma savcıları ve 8 bilirkişi deprem bölgelerinde koordineli bir şekilde incelemelerde bulundu.

BİLİRKİŞİLER BÖLGEDEN NUMUNE ALDI

6.6'lık depremde yıkılan ve ağır hasar gören binalardan uygun numune alındığı öğrenildi. Bilirkişi heyetinin ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilen belgeler ve numuneler üzerindeki çalışmalarını devam ettirdiği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Soruşturma tüm yönleriyle devam ederken çok sayıda tanık ve mağdurun ifadesi alındı.

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