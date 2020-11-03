HDP’li Pervin Buldan’ın deprem üzerinden algı operasyonu çöktü! Gerçeği rakamlar gösterdi
İzmir depreminin ardından devlet hemen milletinin ayağına gitti ve yaraları sarmak için tüm gücüyle çalışıyor. Arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken çadırlar kuruluyor planlamalar yapılıyor. Devlet millet için seferber olurken HDP’li Pervin Buldan “Deprem vergilerini neden kullanmıyorsunuz?” sorusuyla algı operasyonu yapmaya kalktı. Pervin Buldan’a ise rakamlar verdi.
Türkiye, 30 Ekim Cuma günü İzmir'de öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha tek vücut oldu. Devlet, tüm kurumlarıyla bir yandan enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışırken diğer yandan da depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Yapılan yardımları görmezden gelenler ise her zaman olduğu gibi iftira atmaktan geri durmadı. Onlardan biri de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan.
"DEPREM VERGİLERİNİ NEDEN KULLANMIYORSUNUZ?"
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yapılan yardımları ve harcanan paraları görmezden gelip "Deprem vergilerini nereye harcadınız? Neden kullanmıyorsunuz?" cümlesiyle algı oluşturmaya çalıştı.
RAKAMLAR YALANLIYOR
Buldan'ın bu iddiasını ise rakamlar yalanlıyor. Çünkü bugüne kadar deprem için 147,211 milyar lira vergi toplandı. Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması için harcanan miktar ise bunun neredeyse 10 katına denk gelen 1,215 trilyon lira.
ELAZIĞ DEPREMİNDEN SONRA YAPILAN BİNALAR
KALEM KALEM HARCANAN MİKTARLAR
NOT: 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harcanan 4 milyar lira tabloda yer almıyor. Elazığ'a harcanan miktarın ise 6 milyar lirayı bulması bekleniyor.
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