Amerika'da Ermenilerden alçak saldırı! Türk restoranını hedef aldılar





"Polis görevlisi saldırıyı bir nefret suçu olarak araştıracaklarını söyledi" diyen Oğuz bu olayların 1980'li yıllarda Los Angeles'ta Başkonsolosların ve diplomatların şehit edildiği olayları hatırlattığını ifade etti. Türk toplumunun bölgede bulunan tüm yetkililer nezdinde olayı takip etmesini isteyen Oğuz, kendilerinin de başkonsolosluk olarak takipçisi olacaklarını dile getirdi.



Los Angeles'ın en işlek yerlerinden biri olan Beverly Hills'de bu kadar erken saatlerde yapılan bir saldırının kabul edilemeyeceğini ifade eden Oğuz "Tüm vatandaşlarımızı sükûnete davet ediyoruz" dedi. Vatandaşların özellikle tahriklere kapılmamasını istedi. Los Angeles'ta merkezi bulunan Güney California Amerikan Türk Derneği Başkanı Nilay Senel Nylund'da yaptığı açıklamada saldırının kabul edilemez olduğunu, birçok Türk işletmenin son zamanlarda tehdit telefonları aldığını ifade etti. Dernek yazılı olarak yaptığı açıklamada, başta Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti olmak üzere yetkilileri yaşanan nefret suçunu kınamaya çağırdı.











