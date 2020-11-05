Son dakika | AGİT seçim gözlemci heyetinden Trump'a şok suçlama

ABD'de başkanlık seçimlerinin üzerinden bir gün geçmesine rağmen hangi adayın ipi göğüslediği sorusu, hala belirsizliğini koruyor.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

AGİT'TEN ÇOK SUÇLAMA

AGİT seçim gözlemci heyeti ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ı "görevi kötüye kullanmakla' suçladı.

