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Avrupa'nın göbeğine Ermeni barbarlığı: Azerbaycanlılara saldırıp silah doğrulttular

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Giriş: 22.10.2020 23:14
Güncelleme:22.10.2020 23:15
Polonya'nın Katoviçe şehrindeki bir meydanda Azerbaycan'a destek amacıyla barışçıl gösteri düzenleyen Azerbaycan Türkleri, radikal Ermeniler tarafından saldırıya uğradı. Görüntülerde bir Ermeni vatandaşın Azerbaycanlı gruba doğru silah doğrulttuğu görüldü.

Azerbaycan Türkleri Polonya'nın Katoviçe şehrinde Ermenistan ile yaşanan gerilim nedeniyle ülkelerine manevi destek vermek adına şehrin meydanında barışçıl bir gösteri düzenledi.

RADİKAL ERMENİ SİLAH ÇEKTİ

Gösterinin devam ettiği esnada meydana gelen Radikal bir Ermeni grup, Azerbaycanlı grubu önce sözle taciz etti ve sonrasında da fiziksel olarak saldırdı. Bir Ermeni vatandaşının kavga esnasında Azerbaycanlı gruba doğru silah doğrulttuğu da kameralara yansıdı.

POLONYA POLİSİ NEREDE?

Avrupa'nın çoğu şehrinde PKK terör örgütüne kol kanat gererek terör örgütüne destek veren grupların yürüyüş yapmalarına izin veren polislerin, Polonya'daki bir meydanda Azerbaycanlı vatandaşların güvenliğine yönelik önlem almaması da olay sonrasında tartışılan konulardan biri oldu.

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