04 Kasım 2020, Çarşamba
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Trump'ın kampanya menajeri Stepien'dan tekrar sayım mesajı

, 'deki seçimlerde oy hırsızlığı yapıldığını iddia etti. Trump'ın kampanya menajeri Stepien da Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılmasını isteyeceklerini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Trump'ın kampanya menajeri Stepien'dan tekrar sayım mesajı

ABD'de başkanlık seçiminde yarış devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, Trump'ın Wisconsin eyaleti için oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacağını açıkladı.

ABD'de başkanlık seçiminde son düzlüğe geliniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya menajeri Bill Stepien, Wisconsin eyaletinde oyların tekrar sayılması konusunda istekte bulunacaklarını duyurdu. Stepien, "Başkan, yeniden sayım talep edecek ve bunu hemen yapacağız" ifadelerini kullandı.

WISCONSIN'DE SON DURUM

Wisconsin'de son açıklanan verilere göre ABD Başkan Adayı Joe Biden yüzde 49,6, ABD Başkanı Donald Trump ise yüzde 48,9 oy aldı. Ancak Wisconsin'de Joe Biden'ın kazandığına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

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