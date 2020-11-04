04 Kasım 2020, Çarşamba
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Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü

Son dakika haberi... 'nun kuzeyine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaşamını yitirdi. AA muhabirine konuşan ismini vermek istemeyen yerel bir yetkiliye göre, Soum bölgesindeki Arbinda kentinde bulunan altın madeni sahasına silahlı saldırı düzenlendi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü

Olayda en az 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar, yerel halka ait mal ve hayvanları da çaldı.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

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