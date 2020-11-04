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Ermenistan'dan alçak saldırı! Fosforlu top mermisi atıldı

ordusu, ’ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı “beyaz fosforlu top mermisi” kullandı. Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Ermenistan'dan alçak saldırı! Fosforlu top mermisi atıldı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

FOSFORLU TOP MERMİSİ ATILDI
Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

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