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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune korona virüse yakalandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune korona virüse yakalandı

Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Tebboune'un Almanya'da bir hastanede tedavi görmeye devam ettiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?
Tebboune, 24 Ekim'de Covid-19 nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından 27 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebboune'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belirtilmezken, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine evinde karantinaya girdiği belirtilmişti. Tebboune, 28 Ekim'de ise doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü.

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