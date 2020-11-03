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Başkan Erdoğan İzmir depreminde enkazdan kurtulan Ayda'nın babasıyla konuştu

İzmir depreminde enkaz altında kalan 3 yaşındaki , 91 saat sonra kurtarıldı. , önce mucize kurtuluşa imza atan Ayda Gezgin ile ardında da babasıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Başkan Erdoğan İzmir depreminde enkazdan kurtulan Ayda'nın babasıyla konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Uğur Gezgin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Uğur Gezgin'e eşi Figen Gezgin'in depremde hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

"HER TÜRLÜ DESTEĞİMİZLE YANINIZDAYIZ"

Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin." dedi.

Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Siz yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Başkan Erdoğan İzmir depreminde enkazdan kurtulan Aydanın babasıyla konuştu BAŞKAN ERDOĞAN İZMİR DEPREMİNDE ENKAZDAN KURTULAN AYDA'NIN BABASIYLA KONUŞTU

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