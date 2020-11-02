ABD'de seçim sonrası yağma tehlikesi nedeniyle dükkanlar tahta ile kaplandı

ABD'de salı günü yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde başkent Washington'daki mağazalar güvenlik önlemlerini artırdı. Washington'daki mağazalar, bankalar ve iş merkezlerinin de içinde olduğu birçok bina, seçim sonrasında muhtemel protesto veya yağma olaylarına dair önlem almaya başladı. Binaların dış camlarını ve giriş kapılarını tahta plakalarla kapatan işletmeciler, seçim öncesi ve sonrasında mesai yapacak güvenlik çalışanlarının sayısını da artırdı. O anları ABD'de yaşayan bir Türk vatandaşı cep telefonu kamerasıyla böyle kaydetti.