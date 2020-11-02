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ABD Başkanı Trump'tan seçimlere kısa bir süre kala bomba açıklama

Son dakika haberleri...  Başkanı , yarın yapılacak ABD Başkanlık seçimlerinde anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade etti ve “Yine de kazanacağız” dedi. Bu arada 'ndeki büyük şehirler, yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından olası protestolara hazırlanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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ABD Başkanı Trump'tan seçimlere kısa bir süre kala bomba açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile ABD eski Başkan Yardımcısı ve ABD Başkan Adayı Joe Biden, yarın yapılacak Başkanlık seçiminde yarışacak.

Trump, seçim sonuçlarına ilişkin yayınlanan anketlerin doğruyu yansıtmadığını ifade ederek, "Sahte anketlere bakıyorum. Yine de kazanacağız. Gerçek anketlere göre her şehirde iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

OLASI PROTESTOLAR İÇİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük şehirler, yaklaşan başkanlık seçimlerinin ardından olası protestolara hazırlanıyor.

Washington DC ve New York'taki banka, mağaza, otel ve iş yerlerinin pencereleri ahşap panellerle kaplanırken, birçok binanın etrafına ahşap çitler dikildi. Boston, Philadelphia ve San Francisco Körfez Bölgesi dahil olmak üzere ülke genelindeki diğer şehirlerde de benzer hazırlıklar yapıldı.

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