Avrupa'da günlük en yüksek koronavirüs vaka sayısı Fransa'da kaydedildi
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 896 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.
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Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı.
Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 54 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 32 bin 684'e ulaştı.
Son 7 günde 4 bin 999 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, bunlardan 928'si yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 11'e ulaştı.