Fransa'nın iki yüzlülüğü! İslam karşıtlığını eleştiren yazıyı yayından kaldırdılar

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Akademisyen Farhad Khosrokhavar'ın kaleme aldığı yazıda, "Fransa'da laikliğin çok aşırı bir biçime evrildiği ve adeta sivil dine dönüştüğü" belirtilerek, "Fransa'nın ülke içinde ve dışında köktenci sekülarizmi için ağır bir bedel ödüyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Makalede, şu ifadelere yer verilmişti:

"Fransa'da 1970'lere kadar mevcut ılımlı laikliğimiz çok aşırı bir biçime evrildi. Adeta bir sivil dine dönüştü. Bakanlar onun rahibi, cumhurbaşkanımız Papası, entelektüeller müritleridir. İslama karşı daha az çatışmacı yaklaşımı savunanlar ise kafir sayıldı."