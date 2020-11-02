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Slovakya'dan koronavirüs kararı: Tüm halka test yapılıyor

Son dakika haberi... 'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüsle mücadele devam ediyor. Son olarak , artan (Covid-19) vakalarının ardından hafta sonu tüm vatandaşlarına test yapma kararı aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Slovakya'dan koronavirüs kararı: Tüm halka test yapılıyor

Koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. AB üyesi ülkeler arka arkaya yeni tedbirlerini açıklıyor. Artan koronavirüs vakalarının ardından hafta sonu 10 yaşın üzerindeki tüm vatandaşlarına test yapma kararı alan Slovakya'da 2,5 milyon kişiye test yapıldı.

Slovakya'dan koronavirüs kararı: Tüm halka test yapılıyor

Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya'da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.

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