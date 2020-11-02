Slovakya'dan koronavirüs kararı: Tüm halka test yapılıyor

Basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Jaroslaw Nad, yaklaşık 5,5 milyon nüfuslu Slovakya'da dün 2 milyon 581 bin 13 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve 25 bin 850 kişinin pozitif çıktığını açıkladı.