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Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Son dakika haberi... 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması birçok kentte protesto edilirken başkent 'te yapılan eylemde olaylar çıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Paris'te sokağa çıkma ve 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasak olmasına rağmen République Meydanı'nda yaklaşık 200 kişi toplandı.

Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

"Macron istifa", "Fransızlar uyanın" ve "Herkes sokağa çıkma kısıtlamasından nefret ediyor" sloganları atan göstericiler, Les Halles Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Polis, dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan eylemcilere biber gazı kullandı. Protestocular çevreye de zarar verdi.

Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Ülkenin Toulouse ve Castres gibi kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Öte yandan ülke çapında kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık kuruluşlarına gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Hükümet, vatandaşların mümkünse işlerini evden takip etmelerini istiyor.

Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor. Bu kurala uymayanlara 135 avro para cezası kesilecek.

Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

Fransa'da daha önce salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına; sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

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