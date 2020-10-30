Fransa'da Kovid-19 önlemleri halkı sokağa döktü! Paris alev alev

"Macron istifa", "Fransızlar uyanın" ve "Herkes sokağa çıkma kısıtlamasından nefret ediyor" sloganları atan göstericiler, Les Halles Mahallesi'ne kadar yürüdü.

Polis, dağılmaları için yaptığı uyarıları dikkate almayan eylemcilere biber gazı kullandı. Protestocular çevreye de zarar verdi.