01 Kasım 2020, Pazar
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Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

birliklerine saldırı girişiminde bulunan ordusu ağır kayba uğradı. Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan’a ait çok sayıda asker, 2 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2020
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Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Ekim gün boyunca ve 1 Kasım sabaha karşı insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordu birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim yerlerine çeşitli silahlarla, top ve roketatar sistemleriyle ateş açtığı bildirildi.
Açıklamada Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerinin aldığı önlemler sonucunda Ermenistan ordusunun çok sayıda kayıplar verdiği aktarıldı.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 BM-21 Grad çok namlulu roketatar sistemleri, 8 topçu bataryası, 2 iletişim kulesi ve 5 askeri aracın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

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