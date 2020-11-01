Terör devleti Ermenistan hayallerini çaldı! Oyun oynarken öldürdüler...

Bir çocuğunu kaybeden bir çocuğu da yaralanan anne Metenet İskenderova, SABAH'a konuştu. İskenderova, "Çocuklarımla birlikte evimizin bahçesinde oturuyorduk. Çocuklar oyun oynuyordu. Birden büyük bir patlama oldu. Sağa sola kaçışmaya başladık. Aysu'nun yerde olduğunu gördüm. İç organları parçalanmıştı. Küçük kızım Tayire de ayağından yaralandı. Aysu'nun hayalleri vardı, öğretmen olmak istiyordu. Yavrumun canını aldılar. Bizim ciğerimizi parçaladılar. İnşallah yavrumuzun kanı yerde kalmaz" dedi.