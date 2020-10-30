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NATO'dan Türkiye'ye İzmir depremi desteği

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 'dan destek mesajı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "NATO, müttefiklerimiz ve Yunanistan'a yardıma hazırdır" ifadelerine yer verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020
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NATO'dan Türkiye'ye İzmir depremi desteği

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız" dedi.

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajları gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'ndeki deprem bölgesinden gelen raporlar nedeni ile çok üzgünüm. Kalbim depremden etkilenenler ile. NATO, müttefiklerimiz Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırdır" dedi.

Detaylar gelecek...

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