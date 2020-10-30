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Son dakika: BM'den Türkiye'ye İzmir depremi mesajı

Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler (), 'de meydana gelen depremin ardından "yardıma hazırız" mesajı verdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.10.2020
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Son dakika: BM'den Türkiye'ye İzmir depremi mesajı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İzmir depreminin ardından destek için Türk yetkililere ulaştıklarını söyledi.

Yetkililerden bilgi aldıklarını ve iletişim içinde olmaya devam edeceklerini belirten Dujarric, ''Gerekirse yardıma hazırız.'' dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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