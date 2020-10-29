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İşgalci Ermenistan ordusu darmadağın! Çok sayıda tank ve füze sistemi imha edildi

Cephe hattından sıcak haberler gelmeye devam ediyor. ordusu ordusuna ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Çatışmalar ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ederken, Ermenistan ordusuna ait çok sayıda tank ve füze sistemi yapılan karşı saldırılar ile imha edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020
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İşgalci Ermenistan ordusu darmadağın! Çok sayıda tank ve füze sistemi imha edildi

ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 2 Grad füze sistemi, 14 farklı tipte topu, birkaç karakol ve 6 otomobilin imha edildiği ve çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

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