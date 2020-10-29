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Donald Trump'ın Arizona'daki mitinginde F-16 sesleri!

Son dakika haberine göre; Başkanı 'ın Arizona eyaletindeki mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan , ABD F-16'sının müdahalesiyle dışına çıkarıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.10.2020
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Donald Trump'ın Arizona'daki mitinginde F-16 sesleri!

Başkanı 'ın Arizona eyaletindeki mitingi nedeniyle getirilen uçuş kısıtlamasına uymayan , ABD F-16'sının müdahalesiyle dışına çıkarıldı.



HABER VERMEDEN HAVA SAHASINA GİRDİ!
Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığından () yapılan açıklamada, "NORAD'a bağlı F-16 uçağı, yerel saatle 14.00'te Arizona'nın Bullhead kentinde geçici uçuş kısıtlaması getirilen hava sahasına, Hava 'ne haber vermeden giren ve gerekli güvenlik kleransı bulunmayan bir sivil uçağa müdahale etti." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu uçağın, başta uyarılara yanıt vermediği, daha sonra ise NORAD uçağı sinyal gönderince telsiz üzerinden yanıt verdiği belirtilen açıklamada, uçağın olay büyümeden kısıtlama alanının dışına çıkarıldığı kaydedildi.

Söz konusu saatlerde Bullhead kentinde seçim mitingi yapan ABD Başkanı Trump, uçağın sesini duyunca konuşmasına ara verdi, daha sonra F-35 olarak tanımladığı uçağın sesi için "Bu sesi seviyorum." ifadesini kullandı.



Öte yandan Trump'ın, o sırada F-16 uçağının neden oradan geçtiğinden haberi olmadığı belirtildi.

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