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Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasına ilişkin açıklama

Başkanı , ve arasındaki ateşkesin bozulmasına ilişkin, "Bunu görmek hayal kırıklığı." yorumunda bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 Güncelleme Tarihi: 27.10.2020
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Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin bozulmasına ilişkin açıklama

Trump, Michigan eyaletinde düzenleyeceği miting için uçağına binmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ateşkesin bozulmuş olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradınız mı?" sorusu üzerine Trump, "Azerbaycan ve Ermenistan iyi anlaşamıyor. Çok uzun süredir bu konuyla uğraşıyorlar. Evet ateşkesin bozulduğunu görmek hayal kırıklığı." ifadesini kullandı.

Uzun süredir aralarında anlaşmazlık olan ülkelerde ateşkesin bozulduğunun görüldüğünü belirten Trump, "Onlar tekrar bir araya gelecektir." dedi.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN KÖYÜNÜ MİSKET BOMBASIYLA VURDU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Karayusuflu köyündeki sivilleri vurduğunu bildirmişti.

Hacıyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan PKK yandaşlarıyla omuz omuza ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN PKK YANDAŞLARIYLA OMUZ OMUZA
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