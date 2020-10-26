Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkesi bozan Ermenistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal etmesi hakkında, "Minsk Grubu eşbaşkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan'ın ihlallerini dikkate alarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz" dedi.

"ABD'NİN GİRİŞİMİ İLE ALINAN ATEŞKES KARARI DA BOZULDU"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Azerbaycan ve Ermenistan arasında bugün ilan edilen ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edilmesi hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy, daha önce ilan edilen ateşkeslerin Ermenistan tarafından kısa süre içinde ihlal edildiğini hatırlatarak, "Son olarak bugün ABD'nin girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkân tanımak için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında Azerbaycan mevzilerine, hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan'ın iç bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür. Minsk Grubu eşbaşkanlarının çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan'ın ihlallerini dikkate alarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz. İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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