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İtalya'da koronavirüste günlük vaka sayısı 20 bini geçti

İtalya, Avrupa'da koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günlük koronavirüs vaka sayısının 20 bini geçtiği belirtildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020
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İtalya'da koronavirüste günlük vaka sayısı 20 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 21 bin 273 yeni vaka kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 21 bin 273 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgın başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

TOPLAM SAYI DA 500 BİNİ AŞTI

Salgın başından beri virüs kapan kişi sayısı 525 bin 782'ye çıktı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısı da 222 bin 241'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı da 1208'e yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 128 artarak, 37 bin 338'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 2 bin 86 artarak, 266 bin 203 oldu.

Artan vakaları karşısında Başbakan Giuseppe Conte, bugün yeni bir başbakanlık kararnamesi imzalayarak, salgına yönelik tedbirleri sıkılaştırdı. Yeni tedbirlere göre, ülkede, spor salonları, yüzme havuzları, tiyatro, sinema ve konser salonlarının aktiviteleri durdurulurken, restoran, bar, kafe ve dondurmacılar da 18.00'den sonra servis yapamayacak.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın sözcüsü Giovanni Grasso'nun da Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. Grasso, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda perşembeden bu yana Cumhurbaşkanı ile görüşmediğini ve evde tecrit altında olduğunu belirtti.

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