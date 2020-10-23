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İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında bir kez daha rekor kırıldı

Avrupa'daki koronavirüs vaka sayısında yine günlük sayıda rekor kırdı. tarafından yapılan açıklamada, "1 günde 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısında bir kez daha rekor kırıldı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, son 24 saatte 19 bin 143 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 bin 143 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat'tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı. Ülkede dün de 16 bin 79 kişiye Kovid-19 tanısı konulmuştu.

BÖLGELERDEN SORUMLU BAKAN KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Salgının başından bu yana Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısı 484 bin 869 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 186 bin 2'ye, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 1049'a yükseldi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 91 artarak 37 bin 59'a çıktı. İyileşenlerin sayısı 2 bin 352 artarak 261 bin 808 oldu.

Bu arada İtalya'da bölgelerden sorumlu bakan Francesco Boccia'nın da Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

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