Başkan Erdoğan'dan Macron'a çok sert tepki: Esas gayesi İslam ile hesaplaşmak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Toplantısı'na mesaj yolladı. Başkan Erdoğan, "Farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımıza, ortak meselelerimize yoğunlaştığımız müddetçe sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' ikazına uygun şekilde saflarımızı sıkılaştırdığımız, birbirimize kenetlendiğimiz sürece, dünya ve ahiret saadetine kavuşabiliriz." dedi. Başkan Erdoğan, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İş Birliği Teşkilatı Toplantısı'na mesaj yolladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o mesajı:

Kıymetli hocalarım, Aziz kardeşlerim, Saygıdeğer misafirler, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum.

Sizlerin aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum.

İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde görev yapan tüm dostlarımıza, şahsım ve milletim adına emekleri, gayretleri için şükranlarımı sunuyorum.

Dünyanın tamamını etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle maalesef bu sene toplantılarımızı dijital platformlar vasıtasıyla gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz.

Bu vesileyle salgında hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Mevla'dan bizi ve tüm insanlığı bu virüs musibetinden bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum.

Videokonferans yoluyla da olsa İslam dünyasının siz mümtaz âlimleriyle bir araya gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Bu anlamlı toplantının icrasında görev alan herkese teşekkür ediyor, istişarelerimizin ülkelerimiz, İslam ümmeti ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

BİRLİKTE RAHMET, AYRILIKTA AZAP VARDIR

Rabbimiz, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Onların işleri aralarında şûrâ iledir" buyuruyor.

Peygamber Efendimiz ise bir hadis-i şeriflerinde; "Allah istişareyi ümmetim için bir rahmet kıldı'' diyor.

İçinden geçtiğimiz bu sancılı ve imtihanlarla dolu dönemde, Müslümanlar olarak bir birimizi daha fazla dinlememiz, daha sık fikir alışverişinde bulunmamız gerektiğine inanıyorum.

Bu tarz toplantılar, bir birimizi daha iyi anlamamıza imkân vermenin yanı sıra meselelerimizi özgürce konuştuğumuz çok kıymetli platformlardır.

Bilhassa inancımızda "Peygamberlerin varisleri" olarak tavsif edilen siz âlimlerimizin bir araya gelmesi, görüş teatisinde bulunması çok önemlidir.

Görüş ayrılıklarımızı bir yana bırakıp, çeşitli zeminlerde istişare kültürünü yaygınlaştırdığımız ölçüde sıkıntılarımıza çözüm üretebiliriz.

Farklılıklarımızdan ziyade ortak noktalarımıza, ortak meselelerimize yoğunlaştığımız müddetçe sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz.

"Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır" ikazına uygun şekilde saflarımızı sıkılaştırdığımız, birbirimize kenetlendiğimiz sürece, dünya ve ahiret saadetine kavuşabiliriz.

Buradaki her bir kardeşimin tecrübesinin, tavsiye, tespit ve eleştirilerinin, şahsım başta olmak üzere Türkiye'deki tüm dostlarınız için çok değerli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Sizlerden omuzlarınızda taşıdığınız yükün ağırlığıyla mütenasip olarak, yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan, cihanşümul kardeşliğimizi güçlendiren kararlara imza atmanızı istirham ediyorum.

GÖNÜL COĞRAFYAMIZDA KAN, GÖZYAŞI VE İSTİKRARSIZLIK KOL GEZİYOR

Saygıdeğer Hocalarım,

Müslümanlar olarak terörden açlığa, cehaletten gelir adaletsizliğine, iç kavgalardan tefrikaya pek çok çetrefil sorunla yüzleşiyoruz.

Yemen'den Suriye'ye, Afganistan'dan Libya'ya gönül coğrafyamızın birçok bölgesinde maalesef kan, gözyaşı ve istikrarsızlık kol geziyor.

Asırlar boyunca insanlığa ışık tutan; ilim, hikmet ve barışla anılan kadim İslam beldelerinden, bugün, ne yazık ki feryatlar yükseliyor.

Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz.

Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam âlemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir.

Ölenin de öldürenin de "Allah-ü Ekber" dediği bir tabloyu bizim kabul etmemiz, içimize sindirmemiz asla mümkün değildir.

"Haksız yere bir insanı öldürmeyi tüm insanlığı öldürmek" olarak kabul eden bir dinin mensupları katliam yapmaz, yapamaz.

Peygamber Efendimiz bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini tanımlarken "Müslüman, diğer Müslümanların dilinden ve elinden selamette olduğu kişidir" diyerek, gayet net sınırlar çizmiştir.

Şayet bugün Müslümanlar kardeş kavgasına tutuşmuşsa, bunun sebebi Veda Hutbesindeki "Benden sonra küfre ve sapkınlığa düşüp birbirinizin boynunu vurmayın" emrine riayet edilmemesidir.

Şayet bugün Müslümanlar Irak'tan Yemen'e etnik ve mezhep temelli kavgalarla tüm enerjilerini tüketiyorsa, bunun en büyük nedeni Efendimizin "Sıkı tutunun" buyurduğu Kur'an ve Sünnetten uzaklaşmamızdır.

EMPERYALİSTLERİN BİZİ BÖLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Daha önce ifade ettiğim gibi; bizim ne Sünnilik ne de Şiilik diye bir dinimiz vardır; bizim dinimiz İslam'dır.

Müslüman olmak, âlemlere rahmet olarak gönderilen kutlu Nebî'ye ümmet olmak bize şeref olarak yeter.

Allah'a kulluğun dışında bir paye arayan kimse büyük bir gaflet içindedir.

Biz üstünlüğün malda, mülkte, ırkta değil; takvada olduğuna inanıyor, böyle iman ediyoruz.

İslam toplumlarını içten içe kemiren bu fitnelerin ortadan kaldırılmasında, siyasilerle beraber özellikle siz âlimlerimize çok önemli görevler düşüyor.

Bunun için öncelikle Allah'ın ipine sımsıkı sarılacak, fitneye düşmeyecek, kardeşliğimize asla halel getirmeyeceğiz.

Emperyalistlerin bizi Şii-Sünni, siyah-beyaz, Türk, Kürt, Arap, Farisî diye bölmesine müsaade etmeyeceğiz.

Birbirimizi etnik kimliğinden, kabilesinden, ırkından dolayı değil; sadece ve sadece Allah için, Allah'ın rızası için seveceğiz.

Günlük siyasi tartışmaların ümmet bilincimizi gölgelemesine, aramızdaki kardeşlik hukukunu zedelemesine asla izin vermeyeceğiz.

Unutmayalım ki "kâinat boşluk kabul etmez".

Hak ve hakikatin geri çekildiği yeri hemen batıl işgal eder.

Özellikle dini konularda boşluğun sonu dünya ve ahirette hüsrandır.

İnsanlar, dini alandaki susuzluklarını, sahih kaynaklardan gideremezlerse, DEAŞ, FETÖ, EL ŞEBAB, BOKO HARAM gibi terör örgütlerinin, İslam'a mugayir sapkın yapıların pençesine düşeceklerdir.

Bugün sosyal hayatta yüzleştiğimiz pek çok problemin gerisinde İslam'ın doğru bilinmemesi ve doğru anlaşılmaması vardır.

Dinimizin cihanşümul ilkeleri ile hayatın gerçeklikleri arasında güçlü ve muhkem bir bağ kurulması bu bakımdan çok mühimdir.

Ülkelerimizden başlayarak tüm dünyada sahih İslam anlayışının yayılması ve dinimizin hakiki mesajlarının duyurulması büyük önem arz ediyor.

Yeni medya araçlarını kullanarak bu konuda hepimizin gayret sarf etmesi gerekiyor.

MACRON'UN ESAS GAYESİ İSLAM'LA VE MÜSLÜMANLARLA HESAPLAŞMAKTIR

Müslümanların içinde bulunduğu bu üzücü manzara emperyalistlere ve İslam düşmanlarına cesaret vermektedir.

İslam'ın yükselişinden rahatsız olanlar, bizzat kendilerinin sebep olduğu krizleri öne sürerek, dinimize saldırmaktadır.

İslam ve Müslüman karşıtı söylemler, günümüzde batılı siyasetçilerin başarısızlıklarını örtmek için başvurdukları en kullanışlı aparatlardır.

Yakın zamanda gündeme getirilen "Fransız İslam'ı", "Avrupa İslam'ı", "Avusturya İslam'ı" gibi kavramlar, bunun en son örnekleridir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam'la ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır.

"Aşırılıkla mücadele" kisvesi altında terörle mücadeleden ziyade; zulme tepki vermeyen, zalime ses çıkarmayan pasif, pısırık, korkak, iddiasız bir Müslüman vatandaş profili hedefleniyor.

Dinin sadece evde yaşandığı; sokakta, iş yerinde, çarşıda, sosyal hayatta dine, dini prensiplere ve dini sembollere müsaade edilmediği İslam karşıtı bir sistem kurulmak isteniyor.

Dinin devlet eliyle kontrol edildiği, baskı altına alındığı, çok daha vahimi biçimlendirilmeye çalışıldığı bu sistemin adı demokrasi değil, totaliterliktir.

Hiçbirimizin, hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir hadsizliğe rıza göstermesi mümkün değildir.

Dışarıdan sistemli şekilde yürütülen saldırılar, içerden, bu saldırılara zemin hazırlatan hatalar, dinimizin ruhuna asla nüfuz edemeyecektir.

Dinin alanını genişletmek ya da daraltmak gibi özden uzak girişimler yerine, dinin özünü anlamaya ve idrak etmeye yönelmek, yeni kapıların açılmasını muhakkak beraberinde getirecektir.

Ümmetin ve yeryüzünün umudu olarak gördüğüm siz değerli alim ve münevverlerimizin bu konuda da öncü bir rol üstleneceğine inanıyorum.

Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iştirakleriniz için her birinize tekrar teşekkür ediyorum.

Rabbim, bizleri Kur'an'ın ve Sünneti Seniyye'nin aydınlık yolundan ayırmasın diyor, sizleri bir kez daha selamların en güzeliyle selamlıyorum.