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Son dakika: Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a ağır darbe! Savaş uçağını düşürdü

Son dakika haberine göre , "Cephenin Gubatlı istikametinde 'a ait bir Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edildi" açıklamasını yaptı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan ordusundan Ermenistan'a ağır darbe! Savaş uçağını düşürdü

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü.

UÇAĞIN TÜRÜ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephenin Gubadlı istikametinde Ermenistan'a ait bir savaş uçağının düşürüldüğü ifade edildi. Azerbaycan hava savunma güçlerince vurulduğu belirtilen uçağın türü konusunda bilgi verilmedi.

CEPHEDE SON DURUM
Azerbaycan Savunma Bakanlığından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi.

Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.

Ermenistan ordusunun silah, mühimmat ve yakıt depolarının imha edildiği, Ermenistan güçlerinin bazı yönlerde geri çekildiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerinin birkaç destek noktasını imha ettiği, önemli iletişim hatlarını kontrol altına aldığı ve önemli tepeleri işgalden kurtardığı bildirildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

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