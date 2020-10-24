Son dakika: ABD için kritik koronavirüs uyarısı! Korkulan oldu: Şubat ayında ölü sayısı...

Vaka sayısı 8 milyon 746 bin 953'e yükselen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 229 bin 284'e yükseldi. Ülkede ölümlerin kırsal bölgelerde merkez bölgelere göre daha fazla artış göstermeye başladığı da belirtildi.

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