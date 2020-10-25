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El Kaide'li terörist el-Masri Afganistan’da öldürüldü

(NDS) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütü ’nin üst düzey liderlerinden el-Masri'yi öldürdüğü açıklandı. Masri, vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.10.2020
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El Kaide'li terörist el-Masri Afganistan’da öldürüldü

Afganistan Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) tarafından yapılan açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Federal Soruşturma Bürosu'nun "En Çok Aranan Teröristler" listesinde yer alan terör örgütü El Kaide'nin üst düzey liderlerinden olan Abu Muhsin el-Masri'yi öldürdüğü duyuruldu. NDS, El Kaide'nin ikinci komutanı olduğuna inanılan el-Masri'nin Gazni vilayetinde yapılan özel bir operasyon sırasında öldürüldüğünü açıkladı.

El-Masri, ABD'de terör örgütüne maddi destek ve kaynak sağlamak ile ABD vatandaşlarını öldürmek için komplo kurmakla suçlanıyor.

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