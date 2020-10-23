23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye ve Rusya'dan Moskova'da kritik görüşme: Libya ve Suriye konuşuldu

Türkiye ve Rusya'dan Moskova'da kritik görüşme: Libya ve Suriye konuşuldu

Son dakika haberi... Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Devlet Başkanı 'in ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ve meselesini görüştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Türkiye ve Rusya'dan Moskova'da kritik görüşme: Libya ve Suriye konuşuldu

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bogdanov ve Önal başkent Moskova'da bir araya geldi.

Libya meselesinin ele alındığı görüşmede, Libyalılar arasında siyasi, askeri ve ekonomi alanındaki müzakerelerde ilerleme olduğu ifade edildi.

Libyalılar arasındaki diyaloğun, Berlin Konferansı'nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2510 sayılı kararlarına dayalı olmasının önemi vurgulandı.

Suriye konusunun da ele alındığı görüşmede, meselenin BMGK'nin 2254 sayılı kararları çerçevesinde çözümü noktasında Rusya ve Türkiye'nin "Astana süreci" kapsamındaki koordineli çabalarının önemine işaret edildi.

İtalya Başbakanı Conte ile Libya Başbakanı Serrac Romada görüştü İTALYA BAŞBAKANI CONTE İLE LİBYA BAŞBAKANI SERRAC ROMA'DA GÖRÜŞTÜ
Son dakika: Bakan Akar, Libya Genelkurmay Başkanı El-Haddad’ı kabul etti SON DAKİKA: BAKAN AKAR, LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI EL-HADDAD'I KABUL ETTİ
Türkiyeye karşı Suriye ve Akdenizde başarısız olan sömürgeci kafa Paşinyan’ı Azerbaycan’a saldırttı! TÜRKİYE'YE KARŞI SURİYE VE AKDENİZ'DE BAŞARISIZ OLAN SÖMÜRGECİ KAFA PAŞİNYAN'I AZERBAYCAN'A SALDIRTTI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA