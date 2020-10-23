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Türkiye'den ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e tepki: Ortağınız YPG-PKK'nın eylemlerine bakın!

'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin 'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ABD'li 'e sert tepki gösterdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
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Türkiye'den ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e tepki: Ortağınız YPG-PKK'nın eylemlerine bakın!

Büyükelçi Kılıç, karşıtı açıklamalarıyla bilinen Schumer'in Twitter'da yaptığı açıklamaya Twitter hesabından yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, Schumer'e atfen, "Kendi iç siyasi ajandanız için Türkiye'ye karşı (ortaya atılan) asılsız iddialara tevessül etmeniz çok yazık. Eğer bölgedeki insan hakları ihlallerine ilişkin gerçekten endişeniz varsa, 'ortağınızın' (/) 'daki eylemlerine ve Türkiye ile 'deki terör saldırılarına baksanız daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'de Kürtlere karşı insan hakları ihlalleri işlediğini ve ile arasındaki çatışmayı körüklediğini ileri süren Schumer, kendisinin Türkiye'yi kınayan bir oylama yapılmasını istediğini ancak Cumhuriyetçi Partinin buna karşı çıktığını belirtmişti.

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