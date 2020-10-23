Öfke heykeli! Beyrut'taki korkunç patlama sonrası kırık cam ve molozlardan yapıldı
Lübnan'ın başkenti Beyrut 4 Ağustos'taki korkunç patlamanın izlerini silmeuye çalışıyor. Adeta yok olan şehirde enkaz hale kaldırılamadı. Ülke tarihinin en büyük ekonomik buhranını yaşarken, Lübnanlıların öfkesi sürüyor. Patlamadan geriye kalan moloz ve kırık camları toplayan Beyrut halkı, öfkeyi sembolize eden bir heykel dikti.
Dünyanın en korkunç patlamalarından birini yaşayan Lübnan'ın başkenti Beyrut ayağa kalkmak, enkazın izlerini silmek için çabalıyor. Adeta hayalete dönen şehirde, her yerde molozlar ve cam kırıkları var. Patlamanın öfkesini hala yaşayan halk, enkazdaki malzemeleri kullanarak bir heykel yaptı.
PATLAMANIN SAATİ DE SEMBOLİZE EDİLDİ
Özenle hazırlanan kadın heykelinin öfkeyi sembolize ettiği belirtiliyor. Heykelin titiz bir çalışma ile yapıldığı görülürken, patlamanın saati de unutulmadı. Patlama sonucu ortaya çıkan moloz ve kırık cam parçalarının kullanıldığı heykele, olay saatini hatırlatan bir de kırık saat konuldu.
12 NUMARALI DEPODA MEYDANA GELMİŞTİ
Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı.
180'i AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTMİŞTİ
Patlama nedeniyle 180'i aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve onlarca kişi kayboldu. Kentteki evlerin ve binaların birçoğu ise hasar gördü.
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