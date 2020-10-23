Öfke heykeli! Beyrut'taki korkunç patlama sonrası kırık cam ve molozlardan yapıldı

Dünyanın en korkunç patlamalarından birini yaşayan Lübnan'ın başkenti Beyrut ayağa kalkmak, enkazın izlerini silmek için çabalıyor. Adeta hayalete dönen şehirde, her yerde molozlar ve cam kırıkları var. Patlamanın öfkesini hala yaşayan halk, enkazdaki malzemeleri kullanarak bir heykel yaptı.

PATLAMANIN SAATİ DE SEMBOLİZE EDİLDİ

Özenle hazırlanan kadın heykelinin öfkeyi sembolize ettiği belirtiliyor. Heykelin titiz bir çalışma ile yapıldığı görülürken, patlamanın saati de unutulmadı. Patlama sonucu ortaya çıkan moloz ve kırık cam parçalarının kullanıldığı heykele, olay saatini hatırlatan bir de kırık saat konuldu.





12 NUMARALI DEPODA MEYDANA GELMİŞTİ

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını açıklamıştı.

180'i AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTMİŞTİ

Patlama nedeniyle 180'i aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı ve onlarca kişi kayboldu. Kentteki evlerin ve binaların birçoğu ise hasar gördü.

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