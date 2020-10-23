23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan ordusu paramparça! Asker yiyecek ekmek bile bulamıyor

Ermenistan ordusu paramparça! Asker yiyecek ekmek bile bulamıyor

karşısında ağır darbeler alan 'ın hali içler acısı. Azerbaycan'ın düzenlediği operasyonlar sonrası hezimete uğrayan ve firarların başladığı Ermenistan ordusunda teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı da yaşandığı kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Ermenistan ordusu paramparça! Asker yiyecek ekmek bile bulamıyor

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği bildirildi.

Ermenistan ordusu paramparça! Asker yiyecek ekmek bile bulamıyor

ÖNEMLİ ARAZİ VE YÜKSEKLİKLER ELE GEÇİRİLDİ
Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerinin Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbeler vuruldu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli arazi ve yüksekliklerde kontrol sağladı.

Ermenistan ordusu paramparça! Asker yiyecek ekmek bile bulamıyor

SİLAH VE YİYECEK SIKINTISI YAŞIYORLAR
Açıklamada, tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verildiği, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi.

Ermenistan'dan getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettiklerin belirtildi.

Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğun bildirildi.

Ermenistan ordusu paramparça! Asker yiyecek ekmek bile bulamıyor

GÜNEY CEPHESİ ÇÖKTÜ, KARABAĞ'IN İRAN BAĞLANTISI KALMADI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Böylelikle Ermenistan güçlerinin Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı çökmüş oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA