MİT tarafından Türkiye'de yakalanan BAE ajanı ile ilgili yeni detaylar

Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Türkiye’de faaliyet yürüten BAE ajanını yakalamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine muhalif Arapları BAE'ye raporlayan ajan ile ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Aylık 20 bin liraya varan ödemeler alan ve BAE'ye bilgi sızdıran ajanın 15 Temmuz’u ve Türkiye’de yeni bir darbe olasılığını da raporladığı belirlendi.

MİT'in yürüttüğü başarılı operasyonla Türkiye'de yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan ajan ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

15 Temmuz'u ve Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olasılığını BAE'ye raporladığı tespit edilen Filistin asıllı Ürdün vatandaşı olan BAE ajanı, Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızdığı ve orada bilgi ve belge topladığı belirlendi.

7 yıldır da Türkiye'de yaşayan ajan, özellikle Türkiye'deki BAE karşıtı Arapları, BAE'ye raporladı.

BAE adına çalışan ajanın, Türkiye'nin özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilerine yönelik bilgi aktardığı öğrenildi.

Aylık 20 bin lirayı bulan ödemeler alan BAE ajanı yakayı ele verince onu yönlendiren istihbarat ajanı Ebu Ali de tespit edildi.

O da Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak veri araştırması yapıyordu Türkiye aleyhine istihbarat topluyordu.

MİT'in başarılı operasyonu sayesinde iki ajanında kimlikleri ortaya çıkmış oldu.

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