Son dakika: Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir
Son dakika haberine göre; Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu.
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Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi. Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.
Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi" ifadesine yer verildi.
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