23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir

Son dakika: Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir

Son dakika haberine göre; Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere Gıda ve İdaresi’nden () onay alan ilk ilaç remdesivir oldu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020
ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir

Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi. Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.



Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi" ifadesine yer verildi.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA