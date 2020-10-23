AB sahil güvenlik personeli mülteci teknesini batırmak için bomba atıp silah çekti
Avrupa Birliği mülteci karşıtlığı noktasında Yunanistan'ın acımasız tavırlarını örnek aldı. AB sahil güvenlik personelleri Ege'de Yunanistan'a geçmeye çalışan mültecilere saldırdı. Sahil güvenlik ekipleri tekneyi batırmaya çalışırken mültecilerin botlarını batırmayı denedi. Mültecilerin direnmesi sonrasında tekneye doğru iki bomba atan AB sahil güvenlik ekiplerinin videoda mültecilere silah doğrulttuğu da görüldü.
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Ege'den Yunanistan'a geçmeye çalışan mülteci botları AB Sahil Güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında mültecilerin botlarını batırmaya çalışan AB personeli iki adet bomba kullandı.
TEKNEYE YAKIN ALANA BOMBA ATTILAR
Mülteci teknelerini durduran AB'ye bağlı sahil güvenlik ekipleri botları batırmaya çalıştı. Mültecilerin direnmesi sonrasında botları batıramayan AB sahil güvenliği, iki adet bombayı mültecilerin botlarının hemen yanındaki bölgeye attı.
MÜLTECİLERE SİLAH DOĞRULTTULAR
AB sahil güvenlik ekiplerinin mültecilerin botlarını batırmayı başaramadıktan sonra mülteci kadın ve çocuklara doğru silah doğrulttuğu kameralara yansıdı.
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