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Son dakika: Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
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Son dakika: Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı

Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

İRAN SINIRINDA KONTROL SAĞLANDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da duyurdu. Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi

Son dakika: Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı SON DAKİKA: AZERBAYCAN İRAN SINIRINI KONTROL ALTINA ALDI

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