Son dakika: Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı
Son dakika haberleri... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu. Aliyev ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da açıkladı.
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Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.
İRAN SINIRINDA KONTROL SAĞLANDI
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da duyurdu. Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi
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