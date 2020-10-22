Son dakika: Azerbaycan İran sınırını kontrol altına aldı

Azerbaycan ordusu 7 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 köy ve 1 kasabanın daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

İRAN SINIRINDA KONTROL SAĞLANDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca İran sınırında kontrolün sağlandığını da duyurdu. Aliyev, Azerbaycan-İran sınırının işgal altındaki kısımlarının tamamen kurtarıldığını bildirdi

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