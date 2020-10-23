İngiltere’de son 24 saatte 20 bin 530 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 530 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 224 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 830 bin 998'e, toplam can kaybı ise 44 bin 571'e ulaştı.

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KOVİD-19 SALGINI, SONBAHAR ORTASINDAN İTİBAREN YENİ BİR İVME KAZANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Kuzey Yarım Küre'de sonbaharın ortasına gelindiği, havaların soğumaya başladığı günlerde yeni bir ivme kazandı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, günlük vaka sayısı, 16 Ekim'de ilk kez 400 binin üzerine çıkarken, 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaştı. Bu, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 398 bin 174 Kovid-19 vakası kaydedildi.

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının 2019 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkışından bu yana sürekli artış gösterdi. Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar görülse de "yukarı yönlü" seyir değişmedi.

Toplam vaka sayısı 18 Ekim'de 40 milyonu, 20 Ekim'de 41 milyonu, 23 Ekim'de ise 42 milyonu aştı.

Vaka sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son milyonluk artışlarda 2 güne kadar düştü.

- Ölümler

Virüsten ölenlerin sayısında ise "dalgalı" bir seyir gözleniyor.

Virüse bağlı ölümlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardından düşüşe geçmişken, haziran başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı.

22 Temmuz'da 7 bin 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, günlük ölüm sayısı yeni bir düşüş eğilimiyle 28 Eylül'de 3 bin 532'ye kadar gerilemişti.

Günlük ölüm sayısı, ekim başından itibaren yeniden yükselişe geçti. 21 Ekim'de kaydedilen 6 bin 848 ölüm, yeni bir dönemsel zirve oldu.

16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 5 bin 690 ölüm kaydedildi.

Kovid-19'dan ölenlerin toplamı 16 Ekim'de 1 milyon 100 bini aştı.

- İyileşenler

Vaka sayıları ve ölümler artarken, iyileşenlerin sayısı da arttı. Virüs bulaştıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 18 Ekim'de 30 milyonu, 22 Ekim'de 31 milyonu geçti.

İyileşenlerin sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 20 gün varken, bu süre son milyonluk artışta 4 güne kadar indi.

- Tedavisi sürenler

Virüs bulaşıp tedavisi süren hasta sayısı 18 Ekim'de 9 milyonu aştı.

Aktif enfekte vaka sayısı 7 Nisan'da 1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30 Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4 milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2 Ağustos'ta 6 milyonu 9 Ekim'de ise 8 milyonu aşmıştı.

Dünya genelinde tedavisi sürenlerden yüzde 99'unda hastalığı "hafif" belirtilerle geçirirken, hastaların yüzde 1'inin "hayati tehlikesi" bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının sürekli artması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

- Vakaların yarısından fazlası 4 ülkede

Dünya genelindeki toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 55,2'si, en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke ABD, Hindistan, Brezilya ve Rusya'da görüldü.

Bugüne dek ABD'de 8 milyon 661 bin 651, Hindistan'da 7 milyon 761 bin 312, Brezilya'da 5 milyon 332 bin 634 ve Rusya'da 1 milyon 463 bin 336 vaka tespit edildi.

Nüfus büyüklükleri nedeniyle virüsün yayılmasını önlemekte zorlanan 4 ülke, salgının başlıca yayılma alanları olmayı sürdürdü.

- ABD

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ABD'de, 24 Temmuz'da 78 bin 976'ya çıkarak "tepe noktasını" gören günlük vaka sayısı, 7 Eylül'de 25 bin 420'ye kadar gerilemişken, 16 Ekim'de 71 bin 705'e ulaştı.

21 Nisan'da 2 bin 748'e kadar çıkan günlük ölüm sayısı 27 Eylül'de 277'ye kadar düşmüşken, 21 Ekim'de 1224 can kaybı kaydedildi.

- Hindistan

Eylül, Hindistan için Kovid-19 salgının başından bu yana vaka sayıları ve can kayıplarının en hızlı arttığı dönem olurken, ekim başından itibaren salgının etkisinin ilk kez "düşüş" eğilimine girdiği görüldü.

Hindistan vaka ve ölüm sayılarının, salgının başından bu yana henüz "tepe noktasına" ulaşmamış olması, nüfusu 1,38 milyara ulaşan ülkede endişelere yol açıyordu.

Hindistan'da 16 Eylül'de tespit edilen 97 bin 859 yeni vaka, o güne dek "tek ülkede görülen en yüksek artış" olarak kayıtlara geçmişti. Günlük vaka sayısı, o tarihten itibaren istikrarlı şekilde azalarak 50 binlere kadar geriledi.

Günlük ölüm sayısı 15 Eylül'de 1283'e kadar çıkarken, 22 Ekim'de 683'e indi.

- Brezilya

"Dünyada en çok vakanın görüldüğü 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olan Brezilya'da da 29 Temmuz'da 70 bin 869 yeni vaka ve 1554 ölümle ulaşılan tepe noktalarından "aşağıya" doğru bir seyrin başladığı gözlendi.

Günlük vaka sayısı 18 Ekim'de 10 bin 982'ye gerilemişken, 22 Ekim'de yeni bir artışla 31 bin 985'e ulaştı.

16 Eylül'den itibaren 1000'in altına inen günlük ölüm sayısı ise 22 Ekim'de 503'e kadar düştü.

- Rusya

Rusya'da günlük vaka sayıları 11 Mayıs'ta ulaştığı tepe noktanın (11 bin 656) ardından uzun süre "aşağı ve yatay yönlü" seyri sürdürürken, 9 Ekim'den itibaren tepe noktasını aşarak yeniden "artışa" geçti. Yeni vaka sayısı 20 Ekim'de 16 bin 319'a kadar çıktı.

Virüse bağlı ölümlerin sayısının vaka sayısına oranla düşük olduğu Rusya'da, aynı dönemde günlük ölüm sayısında artış olduğu gözlendi. Can kaybı sayısı 21 Ekim'de 317'ye kadar çıktı. Bu, "salgının başından bu yana bir günde görülen en fazla kayıp" oldu.

- Avrupa ülkelerinde "ikinci dalganın" işaretleri

Mart-mayısta salgının başlıca yayılma sahası olan Batı Avrupa ülkelerinde sonbahar başında görülen artış eğilimi, mevsim ortasında "ikinci dalganın" başlangıcı olabileceğinden endişe edilen bir tırmanışa dönüştü.

İspanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya'da yeniden çok sayıda günlük vaka ve ölüm sayıları belirgin şekilde artmaya başladı.

İspanya'da günlük vaka sayısı 20 Mart'ta 10 bin 856'ya ulaşarak ilk "tepe noktasını" görmüştü. Nisan ve mayısta düşüşe geçen vakalar, yaz ayları boyunca asgari düzeyde "yatay" bir seyir izlemişti.

Ülkede temmuz başından itibaren yeniden artışa geçen günlük vaka sayıları, 18 Eylül'de 14 bin 177'ye çıkarak yeni bir "tepe noktayı" görmüşken, 21 Ekim'de 16 bin 973'e, 22 Ekim'de ise 20 bin 986'ya ulaşarak yeni bir tırmanışın işaretini verdi.

İspanya'da toplam vaka sayısı 21 Ekim'de 1 milyonu aştı.

- "Avrupa'ya ikinci dalga geldi"

Fransa'da toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğine yaklaştı. Ülkede günlük vaka artışı, ekimde üst üste yeni tepe noktalarını gördü. Günlük vaka sayısı 13 Ekim'de 30 bin 21'e, 22 Ekim'de ise 41 bin 622'ye ulaştı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, dün yaptığı açıklamada, vakaların artması nedeniyle Paris ve banliyölerinde ilan edilen "gece sokağa çıkma" yasağının ülkedeki 38 bölge ile Fransız deniz aşırı toprağı Polinezya'ya genişletildiğini belirtirken, "Avrupa'nın her yerine olduğu gibi Fransa'ya ikinci dalga geldi." dedi.

Günlük vaka artışı son iki günde İngiltere'de 26 bini, İtalya'da 16 bini, Almanya'da ise 12 bini aşarak yeni tepe noktalarını gördü.

- Latin Amerika ülkelerindeki yayılma artarak sürüyor

Brezilya ile sonbahara yüksek vaka ve ölüm sayılarıyla giren Latin Amerika ülkelerinden Arjantin, Kolombiya ve Meksika'da artış eğilimleri yükselerek sürüyor.

Toplam vaka sayısının 1 milyonu aştığı Arjantin'de günlük vaka artışı 21 Ekim'de 18 bin 326'ya ulaşarak yeni tepe noktasını gördü. Günlük vaka artışı Kolombiya'da 8 binin, Meksika'da 6 binin üzerinde seyrediyor.

Dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 20 ülke arasında Kuzey ve Güney Amerika'dan 7, Avrupa'dan 5, Asya'dan 5, Orta Doğu'dan 2 ve Afrika'dan 1 ülke bulunuyor.

22 Ekim'de dünya genelinde en fazla günlük vaka artışı kaydeden ülkeler şöyle sıralandı:

"ABD (74 bin 301), Hindistan (54 bin 482), Fransa (41 bin 622), Brezilya (31 bin 985), İngiltere (21 bin 242), İspanya (20 bin 986), Arjantin (16 bin 325), İtalya (16 bin 79), Rusya (15 bin 971) ve Almanya (12 bin 519)."

22 Ekim'de dünya genelinde virüs nedeniyle en fazla ölümün kaydedildiği ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD (973), Hindistan (683), Meksika (522), Brezilya (503), Arjantin (438), İran (304), Rusya (290), İngiltere (189), Kolombiya (172) ve Fransa (162)."