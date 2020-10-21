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Son dakika: İdlib'de bir köy bombalandı: 5 yaralı

haberi... ’nin kentine bağlı bölgesindeki bir köy, savaş uçakları bombalandı. Saldırıda 5 sivil yaralanırken, ev ve araçlar hasar gördü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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Son dakika: İdlib'de bir köy bombalandı: 5 yaralı

Esad rejimi kontrolündeki Lazkiye'nin güney doğusunda bulunan Hımeynim Askeri Üssü'nden kalkan savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zeviye bölgesindeki El Rami Köyü'ne hava saldırısı düzenledi.

İdlibde bir köy bombalandı: 5 yaralı İDLİB'DE BİR KÖY BOMBALANDI: 5 YARALI

Saldırıda, ev ve araçlar hasar gördü.

Enkaz altında kalarak yaralanan 5 sivil, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

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