ABD'de Kovid-19 kabusu devam ediyor: Ölü sayısı 226.263 oldu

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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