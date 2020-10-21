21 Ekim 2020, Çarşamba
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ABD'de Kovid-19 kabusu devam ediyor: Ölü sayısı 226.263 oldu

Son dakika haberleri... ’de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 226.263’e yükseldi. Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020
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ABD'de Kovid-19 kabusu devam ediyor: Ölü sayısı 226.263 oldu

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 226 bin 263 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 523 bin 602 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 547 bin 469 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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