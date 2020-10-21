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NASA'dan merak uyandıran paylaşım: Pazartesi günü Ay ile ilgili heyecan verici bir haber paylaşacağız

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (), pazartesi günü Ay’la ilgili heyecan verici bir gelişmeyi paylaşacaklarını duyurdu. Açıklamaya çok sayıda astrofizik uzmanı katılacak. Açıklamanın Türkiye saati ile 19.00'da yapılması bekleniyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020
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NASA'dan merak uyandıran paylaşım: Pazartesi günü Ay ile ilgili heyecan verici bir haber paylaşacağız

NASA, 26 Ekim Pazartesi günü resmi internet siteleri üzerinden yapacakları canlı yayınla bilimsel bulguyu paylaşacaklarını duyurdu.

TÜRKİYE SAATİYLE 19.00'DA

Açıklamaya NASA'nın astrofizik birimi direktörü Paul Hertz'in yanısıra Jacob Bleacher, Casey Honnivall ve Naseem Rangwala katılacak. Açıklama Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

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