Avrupa barbarlığı: "Pis Araplar" diyerek saldırıp iki Müslüman kadını bıçakladılar

Fransa'nın başkenti Paris'te Eyfel Kulesi'nin hemen yanında iki Müslüman kadın kendilerine "Pis Araplar" diye bağıran iki kadın tarafından bıçaklandı.

ALTI KEZ BIÇAKLADILAR

İsimleri açıklanmayan saldırganlar, şehir savcısı tarafından "Avrupalı beyaz kadınlar" olarak tanımlandı ve cinayete teşebbüsle suçlandıkları belirtildi. Altı kez bıçaklanan kurbanlardan birinin akciğerlerinde yaralanma olurken, diğer kurban da elinden ameliyat edildi.

KÖPEĞİN TASMASINI BAĞLAMASINI RİCA ETTİK

Cezayir kökenli iki Fransız Müslüman kadının isimlerinin Kenza ve Amel olduğu belirtildi.

Saldırıya uğrayan Kenza, söz konusu iki beyaz kadından köpeklerinin tasmasını bağlamalarını istediklerini, ancak söz konusu talebin reddedilmesiyle başlayan tartışmada saldırganların bıçak çektiğini belirtti.

Kafatasından, kol ve bacaklarından bıçaklanan Kenza şu ifadeleri kullandı:"Yürüyüşe çıkmıştık. Eyfel Kulesi yakınlarında küçük, karanlık bir park var. İki köpek bize doğru geldiğinde parkta yürüyorduk. Çocuklar köpeklerden korktu ve kuzenim Amel, söz konusu iki kadından köpeklerinin tasmasını bağlamasını istedi."

DÜKKANDAKİLER YARDIM ETTİ

Bu talebi reddeden saldırganlardan birinin Kenza'yı bıçakla yaraladığı, daha sonra da kuzeni Amel'e saldırdığı belirtildi. Olay yerinden iki dükkan çalışanı yaralılara müdahale ettiğini bildirerek, polis gelene kadar saldırganlardan birinin kaçmasına engel oldu. Ardından ikinci şüpheli de tutuklandı.