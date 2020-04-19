NASA açıkladı! 10 yıl sonra ilk defa...

Amerika ve Rusya'nın ISS operasyonunu yürüten iki ortak ülke olmasına karşın, 2011'den bu yana, Rusya ISS'e mürettebatlı mekik fırlatabilen tek ülke olma özelliğini elinde bulunduruyor ve ABD'nin astronotlarının Rusya'ya ait soyuz isimli uzay mekiği ile ISS'e gönderilmesi için koltuk başına 10 milyonlarca dolar ödediği biliniyor.