Ülkeler gıda stoklamaya başladı Türkiye hamle yaptı! Yüzde 147 oranında artış

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DÜNYA BUĞDAY STOĞUNUN YARISI ÇİN'DE

Özellikle buğday stoklarında ciddi bir hareketlilik başlamış durumda. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Rusya'da buğday fiyatları sezondan itibaren yüzde 20'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. ABD borsalarında da aynı hareketlilik gözlenmeye başlandı. Pandemi sonrası dönemde birçok ülke kendi stoklarını güçlendirmek yönünde bir hareketlilik gerçekleştirdi. Bugün itibariyle dünya buğday stokunun yarısı Çin'in elinde bulunuyor.

YEREL YÖNETİMLERE 114 MİLYAR TL AYRILDI

Dünya Gazetesi'nin haberine göre 2021 yılında OSB ve Küçük Sanayi Sitelerine ayrılan kaynak da önceki yıla göre yaklaşık 5.5 katlık artışla 1 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı. Nasıl dağıtılacağı henüz belli olmamakla birlikte 2021 yılında reel sektör için 46 milyar 600 milyon liralık kaynak ayrılırken, yerel yönetimlere de 114 milyar liralık kaynak aktarıldı.