Ülkeler gıda stoklamaya başladı Türkiye hamle yaptı! Yüzde 147 oranında artış
Koronavirüs salgını sırasında dünyada temel gıda ürünlerine büyük talep yaşandı. Dünya ülkelerinin özellikle tarım ürünlerini stoklamaya başladığı kritik süreçte Türkiye 2021 yılı bütçesinin yatırım kaleminde en büyük artışı yüzde 147 oran ile tarım sektörü için yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunumu yapılacak 2021 yılı bütçesinin yatırım kaleminde, 2020 bütçesine göre dikkat çekici şekilde artış yaşanıyor. Pandemi döneminde temel gıda ürünlerine artan yoğun talep üzerine dünya genelinde ülkeler özellikle tarım ürünlerini stoklama başladı. Bu dönemde tarım ürünleri bakımından başarılı bir sınava veren Türkiye'den yeni bir hamle geldi. 2021 yılı bütçesinin sermaye gideri (yatırımlar) 2020 yılına göre yüzde 83 oranında artırılarak 56.6 milyar liradan, 103.7 milyar liraya yükseltildi. Yatırım bütçesinde kalem bazında en yüksek artış yüzde 147 ile tarım sektöründe olurken, bunu yüzde 83 ile eğitim, yüzde 82 ile ulaştırma, yüzde 72 ile sağlık bütçesi yatırımları izledi.
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DÜNYA BUĞDAY STOĞUNUN YARISI ÇİN'DE
Özellikle buğday stoklarında ciddi bir hareketlilik başlamış durumda. Dünyanın en büyük ihracatçısı olan Rusya'da buğday fiyatları sezondan itibaren yüzde 20'lik bir yükseliş gerçekleştirdi. ABD borsalarında da aynı hareketlilik gözlenmeye başlandı. Pandemi sonrası dönemde birçok ülke kendi stoklarını güçlendirmek yönünde bir hareketlilik gerçekleştirdi. Bugün itibariyle dünya buğday stokunun yarısı Çin'in elinde bulunuyor.
YEREL YÖNETİMLERE 114 MİLYAR TL AYRILDI
Dünya Gazetesi'nin haberine göre 2021 yılında OSB ve Küçük Sanayi Sitelerine ayrılan kaynak da önceki yıla göre yaklaşık 5.5 katlık artışla 1 milyar 100 milyon liraya çıkarıldı. Nasıl dağıtılacağı henüz belli olmamakla birlikte 2021 yılında reel sektör için 46 milyar 600 milyon liralık kaynak ayrılırken, yerel yönetimlere de 114 milyar liralık kaynak aktarıldı.
İLK PROGRAM BÜTÇESİ OLACAK
Hafta sonu TBMM'ye gönderilen bütçe teklifi aynı zamanda ilk program bütçesi olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda bütçede belirlenen toplam ödenek miktarı 68 program arasında dağıtılıyor.
245 MİLYAR TL'LİK BÜTÇE AÇIĞI ÖNGÜRÜLÜYOR
Faiz hariç giderin 1 trilyon 166 milyar lira olduğu bütçede, toplam gider kalemlerinin büyüklüğü ise 1 trilyon 346 milyar lira olarak öngörüldü. Vergi gelirleri 922 milyar lira olarak tahmin edilirken, bu rakamlara göre bütçe açığının ise 245 milyar lira olması öngörüldü.
Yatırıma 103.7 milyar liranın ayrıldığı bütçede personel giderlerine 326.6 milyar lira, kamunun mal ve hizmet alımlarına 89.1 milyar lira, faiz giderine 179.5 milyar lira, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54.5 milyar lira, sermaye transferlerine 8.8 milyar lira ayrılmış durumda.
EĞİTİME 211,5 MİLYAR TL
Milli Eğitim Bakanlığı ve eğitim hizmeti veren kurumları ise 2021 yılı için 211 milyar 400 milyon lira ayrıldı.