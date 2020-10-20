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540 yıllık İznik çinisi! Fiyatı dudak uçuklattı

'nin başkenti merkezli müzayede evi Sotheby's Erken Osmanlı Dönemine ait 540 yıllık çinisi çömleği dudak uçuklatan fiyatla açık artırmaya çıkardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020
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540 yıllık İznik çinisi! Fiyatı dudak uçuklattı

Daha önce Osmanlı Dönemine ait eserlerle düzenlediği açık arttırmalarla bilinen ünlü müzayede evi Sotheby's bu sefer 1480'li yıllarda yapılan İznik çinisi çömleğe 180 ile 220 bin sterlin (1 milyon 840 bin TL-2 milyon 250 bin TL) arası fiyat biçti.

540 yıllık İznik çinisi! Fiyatı dudak uçuklattı

7 gün sonra başlayacak canlı müzayedede satılacak çömlek askılı süslemenin Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı belirtilirken, eserin üzerinde Saff suresinin 13'üncü ayeti bulunuyor.

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