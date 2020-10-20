540 yıllık İznik çinisi! Fiyatı dudak uçuklattı

Daha önce Osmanlı Dönemine ait eserlerle düzenlediği açık arttırmalarla bilinen ünlü müzayede evi Sotheby's bu sefer 1480'li yıllarda yapılan İznik çinisi çömleğe 180 ile 220 bin sterlin (1 milyon 840 bin TL-2 milyon 250 bin TL) arası fiyat biçti.